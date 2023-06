Voyagez à travers l’histoire lors d’une visite guidée dans l’ancien Mèze Place Camille Vidal – Port de Mèze Mèze, 16 septembre 2023, Mèze.

Voyagez à travers l’histoire lors d’une visite guidée dans l’ancien Mèze Samedi 16 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Place Camille Vidal – Port de Mèze Gratuit. Sur inscription à partir du 9 septembre. L’inscription peut être réalisé au service des affaires culturelles de Mèze.

Du port au château en passant par les vieilles rues… Un guide vous révèlera tous les secrets de Mèze lors d’une visite guidée inédite. Découvrez l’histoire de la ville et de ceux qui l’ont vécu en parcourant les murs de l’ancien Mèze.

Place Camille Vidal – Port de Mèze Place Camille Vidal, 34140 Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie 04 99 02 22 01 [{« type »: « email », « value »: « reservation@ville-meze.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 99 02 22 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 27 13 37 31 »}] Le port de Mèze, situé en bordure de la lagune de Thau, accueille les plaisanciers pour des courts et longs séjours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©VILLE DE MEZE