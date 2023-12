Noël à La Bastide Place Camille Pissarro Limoges, 15 décembre 2023 15:45, Limoges.

Noël à La Bastide Vendredi 15 décembre, 16h45 Place Camille Pissarro Entrée libre, gratuit, ouvert à tous

Noël à La Bastide

15 décembre 2023

-16h45 à 18h, nombreuses animations proposées devant le groupe scolaire René Blanchot – les musées et jardins Cécile Sabourdy avec une activité peinture sur galet, le Secours Populaire avec les ateliers laines tissus et Cie; des structures gonflables

-18h : orchestre symphonique de l’opéra kids sur les musiques des morceaux de films Disney et déambulation d’échassiers, atelier photo avec les lutins et le père Noël. -19h30 spectacle son et lumière avec la Cie Souffleurs de rêves

Place Camille Pissarro 32 rue Camille Pissarro 87100 Limoges Limoges 87100 Bastide Haute Vienne Nouvelle Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T16:45:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

Noël- enfants- spectacle- atelier

centre social de La Bastide