Noël à La Bastide Place Camille Pissarro Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Noël à La Bastide Place Camille Pissarro, 16 décembre 2022, Limoges. Noël à La Bastide Vendredi 16 décembre, 16h30 Place Camille Pissarro

Entée libre

vendredi 16 décembre à partir de 16h 30 de nombreuses animations sont organisées pour les enfants et les adultes handicap moteur;handicap intellectuel mi;ii Place Camille Pissarro 32 rue Camille Pissarro 87100 Limoges Bastide Limoges 87100 Haute Vienne Nouvelle Aquitaine [{« link »: « https://noel.limoges.fr/ »}] Noël à La Bastide place Camille Pissarro ouvert à tous, gratuit Clos de l’Isop : balades en calèche, départ devant école élémentaire René Blanchot de 6 à 10 ans

Centre social de La Bastide : activités manuelles des adhérentes et atelier photos avec le Père Noël à partir de 18 h

Société Envol avec le carroussel

Damien Combier : création de barbes à papa

Compagnie O’Kazoo : bulles de savon géantes et spectacle de feu

Marylise Thaillot : mangas de Noël

Secours Populaire et Banque Alimentaire goûter partagé

Secours Populaire : vente au déballage

UFOLEP : floorball (place de l’Europe) retrouvez notre programmation sur https://noel.limoges.fr/

