Limoges Fête de l’Automne 2023 Place Camille Pissaro LIMOGES, 25 octobre 2023, LIMOGES. Fête de l’Automne 2023 Mercredi 25 octobre, 14h00 Place Camille Pissaro Entrée libre, ouvert à tous Fête de l’Automne 2023 Centre social municipal de La Bastide Différentes activités sont organisées dès 14h :

– concours de sculpture sur citrouille

– activités manuelles, citrouilles en pâte à modeler, réalisations de toupies, poupées de chiffons, couronnes de fleurs

– ventes de jouets par le Secours Populaire

– ventes de gâteaux par Acti’family

– activités sportives

– atelier maquillage

– jeux de la bouriche et grands jeux avec la Ludothèque 16h30 à 17h: goûter, dégustation de la soupe à la citrouille et chataîgnes grillées

17h : remise des prix pour les 3 plus belles citrouilles Place Camille Pissaro 32 rue Camille Pissarro LIMOGES 87000 LA BASTIDE HAUTE VIENNE AQUITAINE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

Animation sur l'espace public
Famille
centre social municipal La Bastide

