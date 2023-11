BONS BAISERS DU CHILI Place Camille Julian Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

“Odes à la vie” : Pablo Neruda, homme de l’engagement, envers son pays, ses amours, et pour la démocratie. Avec le groupe de poésie adultes de la bibliothèque des Aubiers et Wahid Chakib accompagnés de musique et chansons d’inspiration chilienne par Luis Cassorla et performance dansée de Azzah Sawah.

Organisé par : ALIFS

En partenariat avec : Association France-Chili et Association Bordeaux-Chili, Musée d’Aquitaine, Ville de Bordeaux, Halle des Douves, DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Direction Départementale de la Cohésion Sociale (État)

Place Camille Julian Bordeaux Bordeaux Saint-Pierre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

