Marché spécial de fêtes Place Cambornac Salviac, 27 décembre 2023, Salviac.

Salviac Lot

Début : 2023-12-27 08:00:00

fin : 2023-12-27 12:00:00

Le marché de Salviac sera à la fête entre deux réveillons !

Le petit marché des producteurs, plutôt calme en cette saison, prendra des allures de fêtes entre Noël et la saint Sylvestre !

Concoctez votre table de fête grace à des producteurs ou transformateurs locaux !.

Sur le site habituel du petit marché, la municipalité de Salviac réserve une surprise à sa population et autres visiteurs coutumiers du mercredi matin.

Denrées alimentaires d’esprit festif.

Large choix de délicieux produits.

Matinée animée par « LE BASKET CLUB SALVIACOIS ».

Place Cambornac

Salviac 46340 Lot Occitanie



