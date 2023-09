LIVRES EN FÊTES Place Cambacérès Saint-Drézéry, 24 septembre 2023, Saint-Drézéry.

Saint-Drézéry,Hérault

Ne manquez pas l’événement Livres en fête à Saint Drézéry le 24 septembre 2023 de 10h à 18h au parc municipal, place Cambacérès.

2023-09-24 10:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Place Cambacérès

Saint-Drézéry 34160 Hérault Occitanie



Don’t miss the Livres en fête event in Saint Drézéry on September 24, 2023 from 10am to 6pm at the municipal park, place Cambacérès

No se pierda la manifestación Livres en fête en Saint Drézéry el 24 de septiembre de 2023 de 10.00 a 18.00 horas en el parque municipal, plaza Cambacérès

Verpassen Sie nicht die Veranstaltung Livres en fête in Saint Drézéry am 24. September 2023 von 10 bis 18 Uhr im Stadtpark, Place Cambacérès

