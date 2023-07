Pole Culturel de Sedan – MJC Calonne Place Calonne Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Avec son architecture audacieuse, le Pôle Culturel regroupe au sein de ses 1641 m², l’ensemble des activités culturelles de la ville : Le service municipal E.V.A.C (Espace Vie Associative et Culturelle)03 24 27 73 41Gestion et locations des salles et du matériel fêtes et cérémonies. Organisation des animations municipales (marché de Noël, Fête de la Musique, fêtes foraines…). Programmation culturelle de la Salle Marcillet, Point Billetterie, Centre de ressources associatif (demande de subventions, promotion des animations, assistance et conseils pour l’organisation de manifestations…)La MJC Calonne 03 24 27 09 75Reconnue pour la richesse et la diversité de sa programmation : théâtre, danse, hip-hop, marionnettes…, elle compte plus de 700 adhérents et propose de multiples activités : danse, arts plastiques, musiques, langues…Elle possède une salle de spectacles pouvant accueillir jusqu’à 210 personnes en places assises et 450 debout. Un acteur des réseaux d’animation de l’agglomération. Chaque année, la MJC Calonne aide au déploiement de nombreuses animations culturelles : Rencontres Guitare et Patrimoine, Festival les Enfants du Cinéma, Saison familiale « Entre Petits et Grands ». Un pôle Danse et une salle spécifique ouverte aux professionnels et aux associations..

Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



With its audacious architecture, the Cultural Center gathers within its 1641 m², all the cultural activities of the city: The municipal service E.V.A.C (Espace Vie Associative et Culturelle)03 24 27 73 41Management and renting of the rooms and the material for parties and ceremonies. Organization of municipal events (Christmas market, Music Festival, fairs…). Cultural programming of the Salle Marcillet, Ticketing Point, Association Resource Center (grant applications, promotion of events, assistance and advice for the organization of events, etc.). The MJC Calonne 03 24 27 09 75Recognized for the richness and diversity of its programming: theater, dance, hip-hop, puppetry, etc., it has more than 700 members and offers a wide range of activities: dance, visual arts, music, languages, etc. It has a performance hall that can accommodate up to 210 people seated and 450 standing. A player in the agglomeration’s entertainment networks. Every year, the MJC Calonne helps to organize numerous cultural events: Rencontres Guitare et Patrimoine, Festival les Enfants du Cinéma, Family Season « Entre Petits et Grands ». A dance center and a specific room open to professionals and associations.

Con su atrevida arquitectura, el Centro Cultural reúne todas las actividades culturales de la ciudad en sus 1.641 m²: El servicio municipal E.V.A.C (Espace Vie Associative et Culturelle)03 24 27 73 41Gestión y alquiler de salas y equipos para festivales y ceremonias. Organización de eventos municipales (mercado de Navidad, Festival de Música, ferias, etc.). Programación cultural de la Salle Marcillet, Punto de Venta de Entradas, Centro de Recursos de la Asociación (solicitud de subvenciones, promoción de eventos, asistencia y asesoramiento para la organización de eventos, etc.)La MJC Calonne 03 24 27 09 75Reconocida por la riqueza y diversidad de su programación: teatro, danza, hip-hop, títeres, etc., cuenta con más de 700 miembros y ofrece una amplia gama de actividades: danza, artes plásticas, música, idiomas, etc. Dispone de una sala de espectáculos con capacidad para 210 personas sentadas y 450 de pie. Un actor en las redes de entretenimiento de la aglomeración. Cada año, el MJC Calonne contribuye a la organización de numerosos eventos culturales: Rencontres Guitare et Patrimoine, Festival les Enfants du Cinéma, Temporada Familiar « Entre Petits et Grands ». Un centro de danza y una sala específica abierta a profesionales y asociaciones.

Mit seiner kühnen Architektur vereint der Kulturpol auf seinen 1641 m² alle kulturellen Aktivitäten der Stadt: Der städtische Dienst E.V.A.C (Espace Vie Associative et Culturelle)03 24 27 73 41Verwaltung und Vermietung der Säle und des Materials für Feste und Zeremonien. Organisation von städtischen Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Musikfest, Kirmes…). Kulturprogramm des Salle Marcillet, Ticketverkauf, Ressourcenzentrum für Vereine (Beantragung von Subventionen, Förderung von Veranstaltungen, Unterstützung und Beratung bei der Organisation von Veranstaltungen usw.)Das MJC Calonne (03 24 27 09 75)Bekannt für sein vielfältiges Programm: Theater, Tanz, Hip-Hop, Marionetten usw. Es zählt über 700 Mitglieder und bietet zahlreiche Aktivitäten an: Tanz, bildende Künste, Musik, Sprachen usw. Es besitzt einen Veranstaltungssaal, der bis zu 210 Sitzplätze und 450 Stehplätze bieten kann. Ein Akteur in den Animationsnetzwerken der Agglomeration. Jedes Jahr hilft das MJC Calonne bei der Durchführung zahlreicher kultureller Veranstaltungen: Rencontres Guitare et Patrimoine, Festival les Enfants du Cinéma, Familiensaison Entre Petits et Grands. Ein Tanzzentrum und ein spezieller Raum stehen Fachleuten und Vereinen offen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme