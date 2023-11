Comédie : A quel prix tu m’aimes ? Place Calonne Sedan, 19 novembre 2023, Sedan.

Lisa Barland, business woman et célibataire endurcie a recours, quand il est nécessaire d’être en couple pour certainsdîners d’affaires, aux services d’escort ..Billetterie : france billet – ticket master et vente dimanche sur place dès 15h15.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Place Calonne Salle Marcillet

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Lisa Barland, businesswoman and hardened bachelor, uses the services of an escort when it’s necessary to be in a couple for certain business dinners. Tickets: france billet – ticket master and on sale on Sunday at 3.15pm

Lisa Barland, mujer de negocios y soltera empedernida, recurre a los servicios de una escort cuando es necesario ir en pareja a determinadas cenas de negocios. Entradas: france billet – ticket master y a la venta el domingo en el local a partir de las 15.15 horas

Lisa Barland, eine Geschäftsfrau und eingefleischte Singlefrau, nimmt, wenn es für bestimmte Geschäftsessen notwendig ist, ein Paar zu sein, die Dienste einer Escort-Dame in Anspruch

