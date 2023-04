Rencontres Guitare et Patrimoine en Ardennes Place Calonne – MJC Calonne, 23 juin 2023, Sedan.

Les Rencontres Guitare et Patrimoine ont maintenant 30 ans. Une sorte de record de longévité pour une manifestation qui défend l’exigence artistique tout en restant populaire et conviviale. Des surprises, des amis, du public et surtout de talentueux artistes. La musique chevillée aux cordes..

2023-06-23 à ; fin : 2023-07-08

Place Calonne – MJC Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The Rencontres Guitare et Patrimoine are now 30 years old. A kind of record of longevity for an event which defends the artistic requirement while remaining popular and convivial. Surprises, friends, public and especially talented artists. The music pegged to the strings.

Los Rencontres Guitare et Patrimoine cumplen ahora 30 años. Una especie de récord de longevidad para un evento que defiende las exigencias artísticas sin dejar de ser popular y convivencial. Sorpresas, amigos, público y, sobre todo, artistas con talento. La música está en las cuerdas.

Die Rencontres Guitare et Patrimoine (Treffen für Gitarre und Kulturerbe) sind nun 30 Jahre alt. Eine Art Langlebigkeitsrekord für eine Veranstaltung, die den künstlerischen Anspruch verteidigt und gleichzeitig populär und gesellig bleibt. Überraschungen, Freunde, Publikum und vor allem talentierte Künstler. Die Musik in den Saiten.

