La Saint-Saturnin Place Calmette Abidos, 26 novembre 2023, Abidos.

Abidos,Pyrénées-Atlantiques

Messe en l’église de Saint-Saturnin suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts.

11h45 : Apéritif offert par la municipalité.

12h30: Repas préparé par le restaurant Panacau..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Place Calmette Salle des fêtes

Abidos 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mass in Saint-Saturnin church, followed by wreath-laying at the war memorial.

11:45 am: Aperitif offered by the municipality.

12:30 pm: Meal prepared by the Panacau restaurant.

Misa en la iglesia de Saint-Saturnin seguida de una ceremonia de colocación de coronas en el memorial de guerra.

11.45 h: Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento.

12.30 h: Comida preparada por el restaurante Panacau.

Messe in der Kirche von Saint-Saturnin, gefolgt von einer Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal.

11.45 Uhr: Aperitif, der von der Gemeinde angeboten wird.

12.30 Uhr: Essen, das vom Restaurant Panacau zubereitet wird.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Coeur de Béarn