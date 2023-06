Concert de Jack Lena sur la place Cala Place Cala Chelles, 7 juillet 2023, Chelles.

Concert de Jack Lena sur la place Cala Vendredi 7 juillet, 18h30 Place Cala Entrée libre

Découvrir Jack Lena, c’est prendre part à une expédition onirique prenant forme à travers une folk pleine d’audace. De sublimes teintes dark et post habitent ses orchestrations et mélodies. L’artiste a dévoilé son tout premier EP In The Attic le 6 octobre.

Adolescente, elle trouve sa porte d’entrée vers la folk en découvrant Ben Howard ou Murray Head, attirée par ses sonorités organiques et les thèmes plus profonds et humains. La plume de Jack Lena se veut à la croisée de la poésie et des contes celtiques qui lui sont chers, tout en se nourrissant d’une myriade de souvenirs.

Place Cala 31 avenue de la Résistance 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:30:00+02:00 – 2023-07-07T20:00:00+02:00

©SoriyaThach