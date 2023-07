Spectacle Océan plastifique à partir de 3ans Place Cail Chef-Boutonne, 19 juillet 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Spectacle Océan Plastifique mercredi 19 juillet à la salle de cinéma à Chef-Boutonne à 10h30.

Sur inscription auprès de la médiathèque 05 49 29 60 50.

Public familial à partir de 3 ans. Gratuit..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Place Cail Salle de Cinéma

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Océan Plastifique show Wednesday July 19 at the cinema in Chef-Boutonne at 10:30 am.

Registration with the media library 05 49 29 60 50.

Family audience from 3 years. Free admission.

Proyección de Océan Plastifique el miércoles 19 de julio en el cine de Chef-Boutonne a las 10.30 h.

Inscripción previa en la mediateca (05 49 29 60 50).

Para familias a partir de 3 años. Entrada gratuita.

Vorstellung Océan Plastifique am Mittwoch, den 19. Juli im Kinosaal in Chef-Boutonne um 10:30 Uhr.

Nach Anmeldung bei der Mediathek 05 49 29 60 50.

Familienpublikum ab 3 Jahren. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Pays Mellois