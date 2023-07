Visite patrimoine et architecture à Chef-Boutonne Place Cail Chef-Boutonne, 19 juillet 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Visite patrimoine et architecture à Chef-Boutonne le mercredi 19 juillet de 18h à 20h.

Thématique : « Les commerces de Chef-Boutonne ».

La visite s’effectuera à partir de la Place Cail.

Gratuit.

Informations Mairie : 0549298004..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 20:00:00. .

Place Cail

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Heritage and architecture tour of Chef-Boutonne on Wednesday, July 19 from 6pm to 8pm.

Theme: « Shops in Chef-Boutonne ».

The tour will start from Place Cail.

Free admission.

Information Mairie : 0549298004.

Recorrido patrimonial y arquitectónico por Chef-Boutonne el miércoles 19 de julio de 18:00 a 20:00 h.

Tema: « Las tiendas de Chef-Boutonne ».

La visita partirá de la plaza Cail.

Entrada gratuita.

Información en el Ayuntamiento: 0549298004.

Besichtigung von Kulturerbe und Architektur in Chef-Boutonne am Mittwoch, den 19. Juli, von 18.00 bis 20.00 Uhr.

Thema: « Die Geschäfte von Chef-Boutonne ».

Der Rundgang beginnt auf dem Place Cail.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationen zum Rathaus: 0549298004.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Pays Mellois