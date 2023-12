Cet évènement est passé Les Épines de Mymi Rose Place Cabana Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Vendée Les Épines de Mymi Rose Place Cabana Treize-Septiers, 9 décembre 2023 10:00, Treize-Septiers. Les Épines de Mymi Rose Samedi 9 décembre, 11h00 Place Cabana Gratuit, ouvert à tous Programme : 11h00 – Rdv au coeur du village de La Hinchère

11h45 – Rdv au coeur du village de La Frémaudière

14h45 – Rdv au coeur du village de La Litaudière

15h30 – Place Cabana

16h15 – Foyers soleil Place Cabana ruede la Croix Rouge – 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00 CCAS de Treize-Septiers Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Treize-Septiers, Vendée Autres Code postal 85600 Lieu Place Cabana Adresse ruede la Croix Rouge - 85600 Treize-Septiers Ville Treize-Septiers Departement Vendée Lieu Ville Place Cabana Treize-Septiers Latitude 46.984981 Longitude -1.230206 latitude longitude 46.984981;-1.230206

Place Cabana Treize-Septiers Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treize-septiers/