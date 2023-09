Les Soirées Scientifiques : Méthanisation Place Bujault Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Les Soirées Scientifiques : Méthanisation Place Bujault Melle, 15 février 2024, Melle. Melle,Deux-Sèvres 15 février 2024

Méthanisation : bénéfices et impacts environnementaux, par Florent Levavasseur, INRAE Palaiseau TARIF : GRATUIT

INFOS : ville-melle.fr.

2024-02-15 fin : 2024-02-15 . EUR.

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



february 15, 2024

Methanization: environmental benefits and impacts, by Florent Levavasseur, INRAE Palaiseau PRICE: FREE OF CHARGE

INFO: ville-melle.fr 15 de febrero de 2024

Metanización: beneficios e impactos medioambientales, por Florent Levavasseur, INRAE Palaiseau PRECIO: GRATUITO

INFO: ville-melle.fr 15. Februar 2024

Methanisierung: Vorteile und Umweltauswirkungen, von Florent Levavasseur, INRAE Palaiseau TARIF: KOSTENLOS

Mise à jour le 2023-09-11
Détails
Lieu Place Bujault
Adresse Place Bujault
Ville Melle
Departement Deux-Sèvres
latitude longitude 46.22217;-0.14454

