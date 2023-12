Marathon Le Seigneur des Anneaux Place Bujault Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:15:00

fin : 2023-12-16 Le samedi 16 décembre au cinéma Le Méliès à Melle, revivez l’aventure du Seigneur des Anneaux en grand écran ! De nombreuses activités sont proposées.

4€ par film

Atelier de fabrication de bourses en cuir : 10€

Menu au Food-Truck pour le dîner : 10€

https://urlz.fr/oTZm.

Le samedi 16 décembre au cinéma Le Méliès à Melle, revivez l’aventure du Seigneur des Anneaux en grand écran ! De nombreuses activités sont proposées : projection des trois films, ateliers de fabrication de cuir et de goodies, présentation de livres, concours de costumes, chorale, décor d’effets spéciaux…

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

