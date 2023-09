Les Ciné-conferences Altaïr : Antartique Place Bujault Melle, 11 décembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Lundi 11 Décembre 2023

Antartique, par Luc Dénoyer

Altaïr vous proposent des séances pour découvrir des films documentaires vous faisant voyager à travers le monde, mais également au travers de différents modes de déplacement.

TARIFS : 4 € à 7 €

INFOS : ville-melle.fr.

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . EUR.

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Monday, December 11, 2023

Antartique, by Luc Dénoyer

Altaïr invites you to discover documentary films that take you on a journey around the world, but also through different modes of travel.

RATES: 4 ? to 7 ?

INFO : ville-melle.fr

Lunes 11 de diciembre de 2023

Antártida, por Luc Dénoyer

Altaïr le invita a descubrir películas documentales que le llevarán de viaje alrededor del mundo, pero también a través de diferentes modos de viajar.

TARIFAS: de 4? a 7?

INFO: ville-melle.fr

Montag, den 11. Dezember 2023

Antarktis, von Luc Dénoyer

Altaïr bietet Ihnen Sitzungen an, in denen Sie Dokumentarfilme entdecken können, die Sie durch die Welt, aber auch durch verschiedene Fortbewegungsarten reisen lassen.

PREISE: 4 ? bis 7 ?

INFOS: ville-melle.fr

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Pays Mellois