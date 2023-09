Les Soirées Scientifiques : Aménager l’espace rural Place Bujault Melle, 23 novembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

23 novembre 2023

Aménager l’espace rural pour préserver la ressource en eau des pollutions diffuses d’origine agricole

Par Julien Tournebize, INRAE Antony

TARIF : GRATUIT

INFOS : ville-melle.fr.

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



november 23, 2023

Developing rural areas to protect water resources from diffuse pollution of agricultural origin

By Julien Tournebize, INRAE Antony

PRICE: FREE OF CHARGE

INFO: ville-melle.fr

23 de noviembre de 2023

Desarrollar las zonas rurales para proteger los recursos hídricos de la contaminación difusa de origen agrícola

Por Julien Tournebize, INRAE Antony

PRECIO: GRATUITO

INFO: ville-melle.fr

23. November 2023

Die Gestaltung des ländlichen Raums zum Schutz der Wasserressourcen vor diffusen Verschmutzungen aus der Landwirtschaft

Von Julien Tournebize, INRAE Antony

TARIF: KOSTENLOS

INFOS: ville-melle.fr

