Conférence » Matières dangereuses : Comment limiter les risques lors du transport » Place Bujault Melle, 16 novembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

CONFÉRENCE : Matières Dangereuses : « Comment limiter les risques lors du transport »

Delphine BREUNINGER

Dr en Chimie, Responsable logistique chez BASF Ludwigshaffen

Jeudi 16 Novembre 2023

MELLE (Le Méliès) – 18h30

Ouverte à tous, sans réservation

Participation libre.

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



CONFERENCE: Hazardous materials: « How to limit risks during transport »

Delphine BREUNINGER

Dr in Chemistry, Logistics Manager at BASF Ludwigshaffen

Thursday, November 16, 2023

MELLE (Le Méliès) – 6:30pm

Open to all, no reservation required

Free admission

CONFERENCIA: Mercancías peligrosas: « Cómo limitar los riesgos durante el transporte »

Delphine BREUNINGER

Dra. en Química, Directora de Logística de BASF Ludwigshaffen

Jueves 16 de noviembre de 2023

MELLE (Le Méliès) – 18.30 h

Abierto a todos, sin reserva

Entrada gratuita

KONFERENZ: Gefährliche Stoffe: « Wie man die Risiken beim Transport begrenzt »

Delphine BREUNINGER

Dr. in Chemie, Logistikmanagerin bei BASF Ludwigshaffen

Donnerstag, 16. November 2023

MELLE (Le Méliès) – 18.30 Uhr

Offen für alle, ohne Reservierung

Freie Teilnahme

