Les Soirées Scientifiques : Changement Climatique Place Bujault Melle, 12 octobre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

12 octobre 2023

1/ Changement climatique. Les forêts auront- elles le temps ?

Par Denis Loustau, INRA Bordeaux

TARIF : GRATUIT

INFOS : ville-melle.fr.

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



october 12, 2023

1/ Climate change. Will forests have time?

By Denis Loustau, INRA Bordeaux

PRICE: FREE

INFO: ville-melle.fr

12 de octubre de 2023

1/ Cambio climático. ¿Tendrán tiempo los bosques?

Por Denis Loustau, INRA Burdeos

PRECIO: GRATUITO

INFO: ville-melle.fr

12. Oktober 2023

1/ Klimawandel. Werden die Wälder genug Zeit haben?

Von Denis Loustau, INRA Bordeaux

TARIF: KOSTENLOS

INFOS: ville-melle.fr

