Festival des Coréades : Concert symphonique de l ‘Orchestre de l’Opéra National de Roussé Place Bujault Melle, 11 octobre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Festival des Coréades : Concert symphonique de l ‘Orchestre de l’Opéra National de Roussé: Mozart, Haydn et Mendelssohn.

MELLE – Le Metullum – mercredi 11 octobre 20h30

Tarif normal : 22 €

Tarif réduit : 18 €

Précisions sur le site de COREAM : https://www.coream.org/coreades.html.

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Coréades: Symphony concert by the Roussé National Opera Orchestra: Mozart, Haydn and Mendelssohn.

MELLE – Le Metullum – Wednesday, October 11, 8:30pm

Regular price: 22 ?

Reduced rate : 18 ?

Details on the COREAM website: https://www.coream.org/coreades.html

Festival des Coréades: Concierto sinfónico de la Orquesta de la Ópera Nacional de Roussé: Mozart, Haydn y Mendelssohn.

MELLE – Le Metullum – Miércoles 11 de octubre 20.30 h

Precio normal: 22?

Precio reducido : 18 ?

Detalles en el sitio web de COREAM: https://www.coream.org/coreades.html

Festival des Coréades : Symphoniekonzert des Orchesters der Nationaloper von Russe: Mozart, Haydn und Mendelssohn.

MELLE – Le Metullum – Mittwoch, 11. Oktober 20:30 Uhr

Normaler Preis: 22 ?

Ermäßigter Tarif : 18 ?

Nähere Informationen auf der COREAM-Website: https://www.coream.org/coreades.html

