Marche rose dans la cadre d’octobre rose Place Bujault Melle, 7 octobre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Marche rose dans le cadre d’octobre rose

Samedi 07 octobre de 13h30 à 17h30

Rendez-vous au pied du pont aux roses

Inscriptions auprès du centre socioculturel Mellois au 05 49 29 04 05.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Pink walk as part of pink october

Saturday, October 07 from 1:30 pm to 5:30 pm

Meet at the foot of the Pont aux Roses

Register with the Mellois Sociocultural Center on 05 49 29 04 05

Marcha rosa en el marco del octubre rosa

Sábado 07 de octubre de 13h30 a 17h30

Cita al pie del Puente de las Rosas

Para inscribirse, póngase en contacto con el centro sociocultural de Mellois en el 05 49 29 04 05

Rosa Marsch im Rahmen des Rosa Oktobers

Samstag, 07. Oktober von 13:30 bis 17:30 Uhr

Treffpunkt am Fuß der Pont aux roses

Anmeldungen beim Centre socioculturel Mellois unter 05 49 29 04 05

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pays Mellois