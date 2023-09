Ramassons les déchets Place Bujault Melle, 23 septembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Zéro mégot à Melle ? Go !!!

Ramassons les déchets

Samedi 23 septembre – 9h30-12h30

Rdv au kiosque (Place Bujault)

Zone de l’action : Chemin de la découverte – Centre de Melle

Apportez vos gants

Valentin : 06 98 56 65 97.

2023-09-23

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Zero cigarette butts in Melle? Go !!!

Let’s pick up litter

Saturday, September 23 – 9:30am-12:30pm

Meet at the kiosk (Place Bujault)

Action area: Chemin de la découverte – Centre de Melle

Bring your gloves

Valentin : 06 98 56 65 97

¿Cero colillas en Melle? ¡¡¡Vamos!!!

Recojamos la basura

Sábado 23 de septiembre – 9h30-12h30

Punto de encuentro en el quiosco (Place Bujault)

Zona de acción: Chemin de la découverte – Centre de Melle

Trae tus guantes

Valentín: 06 98 56 65 97

Null Zigarettenkippen in Melle? Go!!!

Sammeln wir den Müll ein

Samstag, 23. September – 9.30-12.30 Uhr

Treffpunkt am Kiosk (Place Bujault)

Aktionsgebiet: Chemin de la découverte – Zentrum von Melle

Bringen Sie Ihre Handschuhe mit!

Valentin: 06 98 56 65 97

