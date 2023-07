Prolongez le marché : Rob & Vin Place bujault Melle, 28 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Prolongez le marché jusqu’à 13h. Tous les vendredis de l’été et jusqu’à 13h, à Melle

Vendredi 28 juillet : Rob & Vin

Benoît Roblin et Julien Evain, vielle à roue et accordéon, le duo Trad festif.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 13:00:00. .

Place bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Extend the market until 1pm. Every Friday until 1pm in Melle

Friday, July 28: Rob & Vin

Benoît Roblin and Julien Evain, hurdy-gurdy and accordion, the festive Trad duo

Ampliar el mercado hasta las 13.00 horas Todos los viernes del verano hasta las 13.00 horas, en Melle

Viernes 28 de julio: Rob & Vin

Benoît Roblin y Julien Evain, zanfona y acordeón, el dúo festivo Trad

Verlängern Sie den Markt bis 13 Uhr. Jeden Freitag im Sommer und bis 13 Uhr in Melle

Freitag, 28. Juli: Rob & Wein

Benoît Roblin und Julien Evain, Drehleier und Akkordeon, das festliche Trad-Duo

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Pays Mellois