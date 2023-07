Prolongez le marché : Démos de l’Atelier Salsa de la Ronde des Jurons Place bujault Melle, 21 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Prolongez le marché jusqu’à 13h. Tous les vendredis de l’été et jusqu’à 13h, à Melle

Vendredi 21 juillet : Démos de l’atelier Salsa de la Ronde des Jurons

L’atelier de pratique amateure de La Ronde va vous faire danser ! Au moins vous montrer les pas..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 13:00:00. .

Place bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Extend the market until 1pm. Every Friday until 1pm in Melle

Friday July 21: Demos by the Salsa workshop of La Ronde des Jurons

La Ronde’s amateur salsa workshop will get you dancing! At least show you the steps.

Ampliar el mercado hasta las 13.00 horas Todos los viernes del verano hasta las 13.00 horas, en Melle

Viernes 21 de julio: Demostraciones del taller de salsa de La Ronde des Jurons

El taller de salsa para aficionados de La Ronde te pondrá a bailar Al menos te enseñarán los pasos.

Verlängern Sie den Markt bis 13 Uhr. Jeden Freitag im Sommer und bis 13 Uhr in Melle

Freitag, 21. Juli: Demos des Salsa-Workshops von La Ronde des Jurons

Der Workshop für Amateurpraxis von La Ronde wird Sie zum Tanzen bringen! Zumindest zeigen Sie Ihnen die Schritte.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Pays Mellois