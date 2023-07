Le tour cycliste 79, Melle, ville d’arrivée Place Bujault Melle, 16 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Le tour cycliste des Deux-Sèvres

Melle, ville d’arrivée

Dimanche 16 juillet à 13h30Arrivée : une boucle dans Melle intramuros réalisée trois fois

Gratuit.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Deux-Sèvres cycling tour

Melle, finish town

Sunday, July 16 at 1:30 pmArrival: a loop in Melle intramuros completed three times

Free

La carrera ciclista Deux-Sèvres

Melle, ciudad de llegada

Domingo 16 de julio a las 13.30 h. Llegada: un bucle alrededor de Melle intramuros completado tres veces

Gratis

Die Radtour durch das Departement Deux-Sèvres

Melle, Stadt der Ankunft

Sonntag, 16. Juli um 13.30 UhrZiel: eine Schleife durch Melle intramuros, die dreimal gefahren wird

Kostenlos

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Pays Mellois