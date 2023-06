Tournoi de Basket du Basket Ball Mellois Place Bujault Melle, 10 juin 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Tournoi de Basket du Basket Ball Mellois

Samedi 10 juin place Bujault à Melle

Dans le cadre du Summer Tour 79 organisé par le Comité départemental de Basket Ball Mellois organise son premier tournoi outdoor

Inscriptions et renseignements : play.fiba3x3.com.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mellois Basketball Tournament

Saturday June 10, Place Bujault, Melle

As part of the Summer Tour 79 organized by the Comité départemental de Basket Ball Mellois, the Mellois Basketball Committee is organizing its first outdoor tournament

Registration and information: play.fiba3x3.com

Torneo de baloncesto Mellois

Sábado 10 de junio, Place Bujault, Melle

El Comité départemental de Basket Ball Mellois organiza su primer torneo al aire libre en el marco del Summer Tour 79

Inscripciones e información: play.fiba3x3.com

Basketballturnier des Basket Ball Mellois

Samstag, 10. Juni Place Bujault in Melle

Im Rahmen der Summer Tour 79, die vom Comité départemental de Basket Ball Mellois organisiert wird, findet das erste Outdoor-Turnier statt

Anmeldung und Informationen: play.fiba3x3.com

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Pays Mellois