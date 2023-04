Le petit marché du dimanche Place Bruey, 1 janvier 2023, Orange.

En plus du marché du jeudi, vous pourrez profiter d’un marché tous les dimanches matin..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place Bruey

Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



In addition to the Thursday market, you can enjoy a market every Sunday morning.

Además del mercado de los jueves, podrá disfrutar de un mercado todos los domingos por la mañana.

Neben dem Markt am Donnerstag können Sie sich jeden Sonntagmorgen auf einen Markt freuen.

Mise à jour le 2023-02-14 par Office de tourisme Orange Châteauneuf