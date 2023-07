Visite guidée « Les œuvres d’art dans l’espace public » Place Broglie Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Visite guidée « Les œuvres d’art dans l’espace public » Samedi 16 septembre, 11h30 Place Broglie Gratuit. Réservation obligatoire. RDV devant la Fontaine de Janus.

Déambulez dans l’espace public à la découverte d’oeuvres d’art qui vous révèleront l’histoire de la ville et de sa culture. Au rythme du Street Art, cette visite vous conduira à la découverte d’œuvres contemporaines.

Place Broglie Place Broglie, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://oeuvresespacepublic.eventbrite.fr »}] La place Broglie, c’est la place du marché ! Ancienne place du marché aux chevaux, elle accueille le marché des mercredis et vendredis, mais surtout le Christkindelsmärik, c’est-à-dire le marché de Noël ! On admirera autour de la place Broglie un immeuble Art Nouveau, l’hôtel de ville, l’hôtel du gouverneur militaire, mais aussi l’opéra. À savoir, c’est dans l’une des maisons bordant cette place que Rouget de l’Isle composa La Marseillaise.

(source : visitstrasbourg.fr) Tram B, C, F : Broglie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Philippe Schalk – Ville et Eurométropole de Strasbourg