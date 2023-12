Mon grand-père ce robot Place Briet d’Aubigny Compiègne, 20 février 2024, Compiègne.

Compiègne Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20

fin : 2024-02-20

.

Pièce de Sabine Revillet

Mise en scène de Jérôme Wacquiez – La Compagnie des Lucioles

Jacques vient de mourir et Angie, sa petite fille, est désemparée. Elle imagine qu’il s’est réincarné. Garance, sa mère, s’inquiète pour elle et se réfugie sur Facebook. Si l’on pouvait enrayer la mort, quel soulagement ce serait…

Une publicité de l’entreprise Illusion Robotic lui donne une idée. Et si l’on remplaçait Jacques par un clone robotique ? Damien son mari n’est pas d’accord, mais le robot arrive dans la famille et bouleverse les pensées et la routine de chacun. Cette “chose” s’ingère dans leurs habitudes alimentaires et s’immisce dans leurs intimités…

Et si les objets animés possédaient un cœur comme nous ? Et si la réincarnation existait ? Et si les robots captaient les présences invisibles ?

Représentations à 10h, 14h15 et 20h.

6 .

Place Briet d’Aubigny

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



