Atout Choeur Place Briet d’Aubigny Compiègne, 25 novembre 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

Un concert hors du commun, organisé par « L’Oiseau Lyre » de Senlis et réunissant 6 chorales, dont « Les Picantins » de Compiègne, un orchestre et 4 solistes, avec un répertoire éclectique qui parlera aux mélomanes, aux cinéphiles et aux amateurs de jeux vidéo..

2023-11-25

Place Briet d’Aubigny

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



A concert out of the ordinary, organized by Senlis-based « L’Oiseau Lyre » and featuring 6 choirs, including « Les Picantins » from Compiègne, an orchestra and 4 soloists, with an eclectic repertoire that will appeal to music lovers, film buffs and video game enthusiasts alike.

Un concierto extraordinario, organizado por « L’Oiseau Lyre » de Senlis y en el que participan 6 coros, entre ellos « Les Picantins » de Compiègne, una orquesta y 4 solistas, con un repertorio ecléctico que gustará tanto a melómanos como a cinéfilos y aficionados a los videojuegos.

Ein außergewöhnliches Konzert, das von « L’Oiseau Lyre » aus Senlis organisiert wurde und sechs Chöre, darunter « Les Picantins » aus Compiègne, ein Orchester und vier Solisten mit einem eklektischen Repertoire vereint, das Musikliebhaber, Cineasten und Fans von Videospielen gleichermaßen ansprechen wird.

Mise à jour le 2023-11-18 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme