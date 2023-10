FESTIVAL DE LA SOUPE : LE CRIEUR DE LA CROIX ROUSSE Place Boyer Florac Trois Rivières, 28 octobre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Venez assister à la déclamation publique des messages déposés tout au long de la journée dans la cuisine collective, par Gérald, le crieur de la Croix-Rousse…..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 17:45:00. EUR.

Place Boyer

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Come and watch Gérald, the Croix-Rousse town crier, publicly declaim the messages left in the collective kitchen throughout the day….

Venga a ver a Gérald, el pregonero de Croix-Rousse, recitar los mensajes dejados en la cocina colectiva a lo largo del día….

Seien Sie dabei, wenn Gérald, der Ausrufer des Croix-Rousse…., die Botschaften, die den ganzen Tag über in der Gemeinschaftsküche abgegeben wurden, öffentlich deklamiert.

