Concert et spectacle de feu cendré Place Boudin Desvergées Lisieux, 14 août 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Venez écoutez Sophie Gouby en concert à 20h30 place Desvergées, suivie d’un spectacle de feu cendrée à 22h30 à l’occasion de la foire à tout semi-nocturne de 14h à 22h!.

2023-08-14 14:00:00 fin : 2023-08-14 . .

Place Boudin Desvergées

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Come and listen to Sophie Gouby in concert at 8:30 pm on Place Desvergées, followed by an ash fire show at 10:30 pm during the semi-nocturnal Foire à Tout from 2 pm to 10 pm!

Venga a escuchar a Sophie Gouby en concierto a las 20.30 h en la plaza Desvergées, seguido de un espectáculo de fuego de ceniza a las 22.30 h durante la seminocturna Foire à Tout de 14.00 a 22.00 h

Sophie Gouby tritt um 20:30 Uhr auf dem Place Desvergées auf, gefolgt von einer Aschenfeuer-Show um 22:30 Uhr auf dem halbnächtlichen Jahrmarkt von 14:00 bis 22:00 Uhr!

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité