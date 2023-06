De la Mosaic à la Scène Place Boudin Desvergées à Lisieux Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux De la Mosaic à la Scène Place Boudin Desvergées à Lisieux Lisieux, 21 juin 2023, Lisieux. De la Mosaic à la Scène Mercredi 21 juin, 19h00 Place Boudin Desvergées à Lisieux Le mercredi 21 Juin 2023, la fête de la musique aura la joie d’accueillir 4 groupes de 19h00 à 00h00 proposant plusieurs styles : Folk, Punk-Rock, Soul, Cover-Rock.

Ses 4 groupes joueront 1h15 de quoi varier les plaisirs aux spectateurs.

Voici les groupes que vous retrouverez sur la Place Boudin Desvergées (parking de l’Espace Victor Hugo) :

WILD HOP MOUNTAIN,

BRUCE LEE FOOTBALL CLUB,

LIVI’N SOUL,

ROCK IN PROGRESS

Ses 4 groupes ont passés des enregistrements dans nos locaux lexoviens et lors de la fête de la musique ils joueront en direct pour vous faire vibrer. Place Boudin Desvergées à Lisieux rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

