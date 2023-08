Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Palais de Justice Place Bonnyaud Guéret, 16 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Les magistrats, greffiers et avocats deviendront vos guides pour vous livrer l’histoire du couvent des récollets devenu Palais de justice et vous parler du fonctionnement de la justice.

Nombre de place limité.

Inscriptions à partir du 11 septembre auprès du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de La Creuse..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Place Bonnyaud

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Magistrates, court clerks and lawyers will guide you through the history of the Récollets’ convent, now the Palais de Justice, and explain how the justice system works.

Places are limited.

Registration from September 11 with the Conseil Départemental de l’Accès au Droit de La Creuse.

Magistrados, secretarios judiciales y abogados le guiarán para contarle la historia del convento de los Récollets, hoy Palacio de Justicia, y el funcionamiento de la justicia.

Plazas limitadas.

Inscripciones a partir del 11 de septiembre en el Conseil Départemental de l’Accès au Droit de La Creuse.

Richter, Gerichtsschreiber und Anwälte werden Ihre Führer sein, um Ihnen die Geschichte des Rekollektenklosters, das zum Justizpalast wurde, zu erzählen und Ihnen zu erläutern, wie die Justiz funktioniert.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Anmeldungen ab dem 11. September beim Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Creuse.

