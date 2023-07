Guéret en feu Place Bonnyaud Guéret, 9 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Dans le cadre Festival nature Foret Follies, diverses animations : déambulations, spectacles et show pyrotechnique..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 23:30:00. .

Place Bonnyaud

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the Festival nature Foret Follies, a variety of events, including strolls, shows and a fireworks display.

En el marco de la fiesta de la naturaleza Foret Follies, se organizan numerosas animaciones, paseos por las calles, espectáculos y fuegos artificiales.

Im Rahmen des Naturfestivals Foret Follies, verschiedene Animationen: Umzüge, Aufführungen und pyrotechnische Show.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Grand Guéret