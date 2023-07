Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Place Bonnyaud Guéret, 31 juillet 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Anima et les conseils de quartier proposent des soirées cinéma en plein air.

Au programme de cette séance du quartier du centre-ville : Sonic 2.

Jeu blind test avec places de ciné et affiches à gagner.

Pensez à vos sièges, coussins, plaids…

Annulation en cas de mauvais temps..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

Place Bonnyaud

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Anima and the neighborhood councils offer open-air cinema evenings.

On the program for this session in the downtown district: Sonic 2.

Blind test game with cinema tickets and posters to be won.

Don’t forget your seats, cushions, plaids…

Cancelled in case of bad weather.

Anima y las juntas vecinales organizan veladas de cine al aire libre.

En el programa de esta sesión en el distrito centro de la ciudad: Sonic 2.

Una prueba a ciegas con entradas de cine y carteles para ganar.

¡No olvide sus butacas, cojines y plaids!

Cancelado en caso de mal tiempo.

Anima und die Nachbarschaftsräte bieten Kinoabende unter freiem Himmel an.

Auf dem Programm dieser Sitzung des Stadtteils Centre-ville: Sonic 2.

Blindtest-Spiel mit Kinokarten und Postern zu gewinnen.

Denken Sie an Ihre Sitzgelegenheiten, Kissen, Plaids…

Absage bei schlechtem Wetter.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Grand Guéret