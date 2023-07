Brocante, vide-greniers, marché de producteurs Place Bonnyaud Guéret, 7 mai 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

L’association « Klub’ASS Guéret » organise une grande brocante, vide-greniers ouvert à tous.

Marché de producteurs.

Buvette, sandwich, viennoiseries….

2023-05-07 fin : 2023-05-07 . .

Place Bonnyaud

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The « Klub’ASS Guéret » association is organizing a large-scale flea market and garage sale open to all.

Farmers’ market.

Refreshments, sandwiches, pastries…

La asociación « Klub’ASS Guéret » organiza un gran mercadillo y venta de garaje abierta a todos.

Mercado agrícola.

Refrescos, bocadillos, bollería…

Der Verein « Klub’ASS Guéret » organisiert einen großen Trödelmarkt, einen für alle offenen Flohmarkt.

Markt mit Erzeugern.

Getränke, Sandwiches, Gebäck…

Mise à jour le 2023-05-09 par Creuse Tourisme