Marché de Noël Place Boncompain Retournac, 4 décembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

La magie de Noël va opérer ce jour là, avec des décorations, gourmandises, artisans et producteurs qui vous proposeront de multiples idées pour vos repas et cadeaux de Noël !.

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Place Boncompain

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The magic of Christmas will operate on this day, with decorations, delicacies, craftsmen and producers who will offer you multiple ideas for your meals and Christmas gifts!

La magia de la Navidad tendrá lugar este día, con decoraciones, manjares, artesanos y productores que le ofrecerán muchas ideas para sus comidas y regalos navideños

An diesem Tag wird der Weihnachtszauber wirken, mit Dekorationen, Leckereien, Handwerkern und Produzenten, die Ihnen zahlreiche Ideen für Ihr Essen und Ihre Weihnachtsgeschenke bieten!

Mise à jour le 2023-11-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire