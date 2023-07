Concert cactus pickers Place Boncompain Retournac, 5 août 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Concert aux rythmes des musiques country..

2023-08-05 17:00:00 fin : 2023-08-05 . .

Place Boncompain

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert to the rhythms of country music.

Un concierto a ritmo de música country.

Konzert zu den Rhythmen der Country-Musik.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire