Vide-grenier Place Boncompain Retournac, 13 mai 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Durant tous les dimanches de l’été, flâner et profiter du vide-greniers pour trouver de bonnes affaires..

2023-05-13 07:00:00 fin : 2023-09-24 13:00:00. .

Place Boncompain

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Every Sunday in the summer, stroll around and find bargains at the garage sale.

Todos los domingos de verano, pasee y aproveche la venta de garaje para encontrar alguna ganga.

An allen Sonntagen im Sommer: Bummeln Sie und nutzen Sie den Flohmarkt, um nach Schnäppchen zu suchen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire