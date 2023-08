SPECTACLE DE RUE ET DANSE « DONNE MOI LA MAIN » DAVID ROLLAND CHOREGRAPHIES / LE PROLOGUE DU CHAINON MANQUANT Place Billard de Veaux Ambrières-les-Vallées, 9 septembre 2023, Ambrières-les-Vallées.

Ambrières-les-Vallées,Mayenne

Le festival du Chainon Manquant fait étape à Ambrières-les-Vallées pour une Happy Manif’ à partager !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 15:20:00. EUR.

Place Billard de Veaux

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire



The Missing Link Festival stops off at Ambrières-les-Vallées for a Happy Manif’ to share!

El Festival Missing Link hace escala en Ambrières-les-Vallées para compartir una « Manif Feliz »

Das Festival du Chainon Manquant macht in Ambrières-les-Vallées Station für eine Happy Manif’ zum Teilen!

Mise à jour le 2023-08-25 par eSPRIT Pays de la Loire