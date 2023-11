Noël à Chartres : Footing des pères Noël Place Billard Chartres, 15 décembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Les pères Noël vont envahir le centre-ville de Chartres ! Le footing est organisé en partenariat avec les Go d’Halloween..

Vendredi 2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

Place Billard

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Santas will be invading downtown Chartres! The jogging is organized in partnership with the Halloween Goes.

Los Papás Noel invaden el centro de Chartres El footing se organiza en colaboración con Halloween Goes.

Die Weihnachtsmänner werden die Innenstadt von Chartres erobern! Das Footing wird in Partnerschaft mit den Halloween-Gos organisiert.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT CHARTRES