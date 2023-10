Octobre rose Place Betz Souillac, 7 octobre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Samedi 7 : parcours urbain de 4 km100 à la découverte de Souillac par Thierry. Départ sous la halle place Doussot

Dimanche 8 de 9h à 12h :

-rassemblement de voitures anciennes de l’association «les vieux pistons périgourdins»

– échauffement par le boxing full contact nord Lot

-parcours pédestre par l’association “les sendarels” – participation libre

2 circuits proposés de 6km et 9km. Départ place Betz à 10h

-vente des accessoires au profit de la ligue

-démonstration de Taï Chi

-collecte des coussins cœur réalisés par les cousettes souillagaises

-match de rugby partenaire à 15h au stade Pivaudran.

2023-10-07 fin : 2023-10-08 . EUR.

Place Betz

Souillac 46200 Lot Occitanie



Saturday 7: 4 km100 urban trail to discover Souillac with Thierry. Start under the Place Doussot market hall

Sunday 8 from 9am to 12pm:

-gathering of vintage cars by the « les vieux pistons périgourdins » association

– warm-up by boxing full contact nord Lot

-walking course by the ?les sendarels? association – free participation

2 circuits of 6km and 9km. Departure from Place Betz at 10 a.m

-sale of accessories to benefit the league

-tai Chi demonstration

-collection of heart cushions made by les cousettes souillagaises

-partner rugby match at 3pm at stade Pivaudran

Sábado 7: 4 km100 sendero urbano para descubrir Souillac con Thierry. Salida bajo el mercado de la Place Doussot

Domingo 8 de 9h a 12h:

-concentración de coches de época de la asociación « les vieux pistons périgourdins »

– calentamiento a cargo del boxeo full contact nord Lot

-recorrido a pie de la asociación « les sendarels – participación gratuita

2 circuitos de 6km y 9km. Salida de la Place Betz a las 10h

-venta de accesorios a beneficio de la liga

-demostración de Tai Chi

-recogida de cojines corazón realizados por les cousettes souillagaises

-partido de rugby de socios a las 15 h en el estadio de Pivaudran

Samstag, 7.: Stadtlauf von 4 km100 zur Entdeckung von Souillac durch Thierry. Start unter der Markthalle Place Doussot

Sonntag, 8. von 9h bis 12h :

-oldtimertreffen des Vereins « les vieux pistons périgourdins »

– aufwärmen durch den Verein « boxing full contact nord Lot »

-fußweg durch den Verein « les sendarels » – freie Teilnahme

es werden 2 Strecken von 6 km und 9 km angeboten. Start am Place Betz um 10 Uhr

-verkauf von Accessoires zu Gunsten der Liga

-vorführung von Tai Chi

-sammlung von Herzkissen, die von den Cousettes Souillagaises hergestellt wurden

-partner-Rugbyspiel um 15 Uhr im Stadion Pivaudran

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Vallée de la Dordogne