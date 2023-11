Festival féministe Place Bessières Cahors, 21 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le Festival Féministe se déroule du 21 au 25 novembre à Cahors. L’événement met en lumière différentes activités culturelles et artistiques axées sur la promotion des droits des femmes. Au programme, des projections de films engagés, des ateliers de lecture, des spectacles théâtraux, et une journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes..

2023-11-21 18:00:00 fin : 2023-11-21 16:00:00. EUR.

Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Feminist Festival takes place from November 21 to 25 in Cahors. The event highlights various cultural and artistic activities focused on promoting women’s rights. On the program: committed film screenings, reading workshops, theatrical performances, and a day dedicated to the fight against violence against women.

El Festival Feminista se celebra del 21 al 25 de noviembre en Cahors. El evento pone de relieve una serie de actividades culturales y artísticas destinadas a promover los derechos de la mujer. El programa incluye proyecciones de películas comprometidas políticamente, talleres de lectura, representaciones teatrales y una jornada dedicada a la lucha contra la violencia de género.

Das Festival Féministe findet vom 21. bis 25. November in Cahors statt. Die Veranstaltung beleuchtet verschiedene kulturelle und künstlerische Aktivitäten, die sich auf die Förderung von Frauenrechten konzentrieren. Auf dem Programm stehen engagierte Filmvorführungen, Leseworkshops, Theateraufführungen und ein Tag, der dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Cahors – Vallée du Lot