Projection du film « Les 7 vies de Madeleine Riffaud » de Jorge Amat Place Bessières Cahors, 18 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Madeleine Riffaud fut correspondante de guerre pour L’Humanité en Indochine, en Algérie, au Vietnam. Jeune fille, elle connut les geôles nazies et ses reportages restent parmi les plus belles pages. Elle fut une des rares Occidentales admises à pénétrer dans cette armée du peuple que furent les ” maquis vietcong ”ou encore Marthe, l’aide-soignante des Linges de la nuit – un autre de ses livres qui raconte son expérience dans les salles communes des hôpitaux parisien. A 100 ans, toujours en vie , elle a gardé le même courage, le même sens du combat pour la justice, le même esprit de résistance. Un documentaire à ne pas manquer..

2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



Madeleine Riffaud was a war correspondent for L?Humanité in Indochina, Algeria and Vietnam. As a young girl, she was imprisoned by the Nazis, and her reports are among the most beautiful of her career. She was one of the few Western women allowed into the people?s army of the ?Vietcong maquis? or Marthe, the orderly in Les Linges de la nuit? another of her books, which recounts her experiences in the wards of Paris hospitals. At 100, still alive, she has retained the same courage, the same sense of fighting for justice, the same spirit of resistance. A documentary not to be missed.

Madeleine Riffaud fue corresponsal de guerra de L’Humanité en Indochina, Argelia y Vietnam. De joven fue prisionera de los nazis, y sus reportajes se cuentan entre los más bellos. Fue una de las pocas mujeres occidentales a las que se permitió entrar en el ejército popular que era el maquis del Vietcong, o Marthe, la celadora de Linges de la nuit, otro de sus libros que relata sus experiencias en las salas de los hospitales de París. A sus 100 años, aún viva, conserva el mismo coraje, el mismo sentido de la lucha por la justicia, el mismo espíritu de resistencia. Un documental que no hay que perderse.

Madeleine Riffaud war Kriegsberichterstatterin für L’Humanité in Indochina, Algerien und Vietnam. Als junges Mädchen lernte sie die Kerker der Nazis kennen und ihre Reportagen gehören zu den schönsten Seiten. Sie war eine der wenigen Westlerinnen, die in die Volksarmee der Vietcong-Maquis eindringen durften, oder auch Marthe, die Pflegerin in Les Linges de la nuit, ein weiteres Buch von ihr, das ihre Erfahrungen in den Gemeinschaftsräumen der Pariser Krankenhäuser schildert. Mit 100 Jahren, immer noch am Leben , hat sie denselben Mut, denselben Sinn für den Kampf für Gerechtigkeit und denselben Widerstandsgeist bewahrt. Ein Dokumentarfilm, den Sie nicht verpassen sollten.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Cahors – Vallée du Lot