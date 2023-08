Chasse au trésor à Azay-sur-Cher Place Besnard Azay-sur-Cher, 17 septembre 2023, Azay-sur-Cher.

Azay-sur-Cher,Indre-et-Loire

À l’occasion de la 40ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Pays Loire Touraine, Pays d’art et d’histoire vous propose un choix d’animations riches et variées..

Samedi 2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 11:15:00. EUR.

Place Besnard

Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For the 40th European Heritage Days, Pays Loire Touraine, Pays d’art et d’histoire, offers a rich and varied choice of events.

Con motivo de las 40ª Jornadas Europeas del Patrimonio, el País del Loira-Touraine, País de Arte e Historia, ofrece una rica y variada selección de actos.

Anlässlich der 40. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Pays Loire Touraine, Pays d’art et d’histoire eine reiche und vielfältige Auswahl an Animationen.

Mise à jour le 2023-08-25 par ADT 37