Exposition Festival d’Architecture Matjoukann – première édition 13 – 15 octobre Place Bertin Entrée libre

Le festival

Du 14 au 16 octobre 2022, s’est tenu à Saint-Pierre la première édition du Festival d’Architecture Matjoukann, dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture (JNA).

A l’initiative du CROAM, de la MAM et du CAUE, 6 collectifs d’architectes et d’artistes d’ici et d’ailleurs, ont été sélectionnés pour sublimer pendant 3 jours des lieux parfois méconnus de Saint-Pierre sur le thème de l’Eruption.

Dents creuses, ruines, jardins furent aménagés avec 6 installations éphémères pour interroger le public sur son environnement, sa manière d’occuper l’espace et le vivre-ensemble.

Événement inédit, le festival fut une invitation à vivre une expérience artistique, ludique et culturelle unique pour plus de 5 000 visiteurs.

L’exposition

Une rétrospective dans les communes :

Pour poursuivre l’invitation, Matjoukann prend la forme d’une exposition itinérante, qui sera présentée dans différentes communes de Martinique jusqu’à juillet 2024.

Durant plusieurs mois découvrez donc cette rétrospective ouverte à tous, qui retrace les moments forts de cet évènement, à travers de sublimes clichés de poésie urbaine, signés Jordan Beal.

Le vernissage

L’itinérance va débuter le week-end des Journées Nationales de l’Architecture 2023, place Bertin à Saint-Pierre. L’exposition y restera jusqu’au 26 novembre.

Place Bertin Place Bertin, Saint-Pierre Saint-Pierre 97250 Mouillage Martinique La place Bertin est la place principale de la ville de Saint-Pierre en Martinique, et était le centre des activités commerciales et portuaires de la ville avant l’éruption de la montagne Pelée en 1902.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T00:00:00+02:00 – 2023-10-14T05:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-16T00:00:00+02:00

Maison de l’Architecture de Martinique / Jordan Beal