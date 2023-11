EPER’NEIGE – Piste de luge Place Bernard Stasi et Place Hugues Plomb Épernay, 6 décembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Venez découvrir la station de ski en plein coeur de la Champagne : EPER’NEIGE

La piste de luge (place Bernard-Stasi)

Venez découvrir les plaisirs de la glisse !

Ouverture du 6 décembre au 7 janvier de 17h à 19h les jours d’écoles et de 14h à 19h les jours sans école !

Les animations de la saison

Mercredi 6 décembre : Inauguration EPER NEIGE avec orchestre, Ouverture de la station, Saint-Nicolas avec Comité de Jumelages, Apéro des Commerçants

Vendredi 8-Samedi 9 décembre : Habits de Lumière

Vendredi 8-Samedi 9 décembre : Animation micro avec sparnachèques à gagner

Vendredi 15 décembre : Tartiflette

Vendredi 15-Samedi 16 décembre : Animation micro avec sparnachèques à gagner

Samedi 16 décembre : Soirée DJ sur la patinoire

Vendredi 22 décembre : Apéro des commerçants aux Apéros de la Halle

Vendredi 22-Samedi 23 décembre :Animation micro avec sparnachèques à gagner

Samedi 23 décembre : Journée du Père Noël

Samedi 30 décembre : Soirée DJ sur la patinoire

Samedi 6 janvier : Galette des rois, Soirée Mousse sur la patinoire

Dimanche 7 janvier : Clôture d’Eper neige.

Place Bernard Stasi et Place Hugues Plomb

Épernay 51200 Marne Grand Est



Come and discover the ski resort in the heart of Champagne: EPER?NEIGE

The toboggan run (Place Bernard-Stasi)

Come and discover the pleasures of sliding!

Open from December 6 to January 7, from 5pm to 7pm on school days and from 2pm to 7pm on non-school days!

Season events

Wednesday December 6: EPER NEIGE inauguration with orchestra, Resort opening, Saint-Nicolas with Comité de Jumelages, Apéro des Commerçants

Friday December 8-Saturday December 9: Habits de Lumière

Friday 8-Saturday 9 December: Microphone entertainment with Sparnachèques to be won

Friday December 15: Tartiflette

Friday December 15-Saturday December 16: Microphone entertainment with Sparnachèques to be won

Saturday December 16: DJ night on the ice rink

Friday, December 22: Apéro des commerçants at the Apéros de la Halle

Friday, December 22-Saturday, December 23: Microphone entertainment with sparnachèques to be won

Saturday, December 23: Santa Claus Day

Saturday, December 30: DJ evening on the ice rink

Saturday, January 6: Galette des rois, Mousse evening on the ice rink

Sunday, January 7: Closing of Eper neige

Venga a descubrir la estación de esquí en el corazón de Champaña: EPER?NEIGE

La pista de trineo (place Bernard-Stasi)

Venga a descubrir los placeres del deslizamiento

Abierta del 6 de diciembre al 7 de enero de 17.00 a 19.00 h los días lectivos y de 14.00 a 19.00 h los días no lectivos

Acontecimientos de la temporada

Miércoles 6 de diciembre: inauguración del EPER NEIGE con orquesta, apertura de la estación, Saint-Nicolas con el Comité de Jumelages, Apéro des Commerçants

Del viernes 8 al sábado 9 de diciembre: Vestidos de luz

Viernes 8-sábado 9 de diciembre: Animación con micrófono y sorteo de sparnachèques

Viernes 15 de diciembre: Tartiflette

Viernes 15-Sábado 16 de diciembre: Animación con micrófono y Sparnachèques para ganar

Sábado 16 de diciembre: Noche de DJ en la pista de hielo

Viernes 22 de diciembre: Apéro de los comerciantes en los Apéros de la Halle

Viernes 22-sábado 23 de diciembre: Animación con micrófono y Sparnachèques para ganar

Sábado 23 de diciembre: Día de Papá Noel

Sábado 30 de diciembre: Noche de DJ en la pista de hielo

Sábado 6 de enero: Galette des rois, Noche de mousse en la pista de hielo

Domingo 7 de enero: Cierre de Eper neige

Entdecken Sie das Skigebiet im Herzen der Champagne: EPER?NEIGE

Die Rodelbahn (Place Bernard-Stasi)

Kommen Sie und entdecken Sie die Freuden des Gleitens!

Geöffnet vom 6. Dezember bis 7. Januar von 17:00 bis 19:00 Uhr an Schultagen und von 14:00 bis 19:00 Uhr an schulfreien Tagen!

Die Animationen der Saison

Mittwoch, 6. Dezember: Einweihung EPER NEIGE mit Orchester, Eröffnung des Skigebiets, Nikolaus mit Comité de Jumelages, Apéro des Commerçants (Aperitif der Händler)

Freitag, 8.- Samstag, 9. Dezember: Lichterkleider

Freitag, 8. und Samstag, 9. Dezember: Mikrophonanimation mit Sparnachschecks zu gewinnen

Freitag, 15. Dezember: Tartiflette

Freitag, 15. Dezember-Samstag, 16. Dezember: Mikrophonanimation mit Sparnachèques zu gewinnen

Samstag, 16. Dezember: DJ-Abend auf der Eisbahn

Freitag, 22. Dezember: Apéro der Händler bei den Apéros de la Halle

Freitag, 22. und Samstag, 23. Dezember: Mikrophonanimation mit Sparnachschecks zu gewinnen

Samstag, 23. Dezember: Tag des Weihnachtsmanns

Samstag, 30. Dezember: DJ-Abend auf der Eisbahn

Samstag, 6. Januar: Galette des rois, Mousse-Abend auf der Eisbahn

Sonntag, 7. Januar: Abschluss von Eper neige

